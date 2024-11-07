Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Відповідно до повідомлення, з початку 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала понад 11 000 засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на суму більше 6 мільярдів гривень.

“Закупівля державою понад 11 000 засобів РЕБ від початку року дозволяє ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя наших військових. Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі”, – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зокрема, протягом вересня-жовтня було законтрактовано кілька тисяч портативних систем РЕБ ближньої дії на суму понад 1 мільярд гривень. Ці системи можуть використовуватися для захисту військової техніки та позицій від загроз FPV-дронів.

За словами директорки Агенції Марини Безруков, пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб Збройних Сил України. При цьому в разі закупівель за кордоном контракти укладаються безпосередньо з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти.