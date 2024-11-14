Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За словами міністра, комплекси включають розвідувально-ударні, логістичні та інші системи, які значно підвищать ефективність українських бойових підрозділів. Всі закуплені комплекси – українського виробництва.
“Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу”, — зазначив Умєров.
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