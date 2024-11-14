Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, комплекси включають розвідувально-ударні, логістичні та інші системи, які значно підвищать ефективність українських бойових підрозділів. Всі закуплені комплекси – українського виробництва.

“Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу”, — зазначив Умєров.