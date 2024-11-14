Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України за 10 місяців 2024 року уклала 16 контрактів на закупівлю декількох сотень роботизованих комплексів, загальною вартістю майже 300 млн грн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, комплекси включають розвідувально-ударні, логістичні та інші системи, які значно підвищать ефективність українських бойових підрозділів. Всі закуплені комплекси – українського виробництва.

“Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу”, — зазначив Умєров.