Міноборони України дало дозвіл на використання у Силах оборони нової вітчизняної розробки — інтерактивної тренінгової системи UNITS, створеної для індивідуальних та групових тренувань із вогневої підготовки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що у систему інтегровано макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

UNITS є мобільною і може швидко розгортатися на будь-якій локації, дозволяючи моделювати різноманітні умови, зокрема міську забудову, лісові масиви, різні погодні умови та час доби.

Система допомагає опанувати як базові навички стрільця (стійка, дихання, прицілювання), так і ситуативні вправи.