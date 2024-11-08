Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Зазначається, що у систему інтегровано макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.
UNITS є мобільною і може швидко розгортатися на будь-якій локації, дозволяючи моделювати різноманітні умови, зокрема міську забудову, лісові масиви, різні погодні умови та час доби.
Система допомагає опанувати як базові навички стрільця (стійка, дихання, прицілювання), так і ситуативні вправи.
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