Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Зазначається, що система дозволить військовим підрозділам самостійно формувати заявки на критично важливе обладнання: дрони, засоби радіоелектронної боротьби, розвідувальну та спеціальну техніку.
Як працюватиме система:
- кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до своїх потреб;
- ДОТ узагальнює заявки від бригад і передає замовлення виробникам.
“Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні”, – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
У Міноборони зауважили, що цифровізація дозволить зробити процес значно прозорішим та пришвидшити поставки критично важливих для фронту засобів виконання бойових завдань.
“Це надасть підрозділам можливість безпосередньо формувати заявки, що значно оптимізує використання часу та ресурсів військових. Для постачальників така цифровізація створить умови для швидкого постачання критично важливих засобів”, – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
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