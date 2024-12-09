Державний оператор тилу Міністерства оборони України розробляє новий модуль у системі DOT-Chain, що дозволить оптимізувати забезпечення військових критично важливим обладнанням.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що система дозволить військовим підрозділам самостійно формувати заявки на критично важливе обладнання: дрони, засоби радіоелектронної боротьби, розвідувальну та спеціальну техніку.

Як працюватиме система:

кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до своїх потреб;

ДОТ узагальнює заявки від бригад і передає замовлення виробникам.

“Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні”, – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

У Міноборони зауважили, що цифровізація дозволить зробити процес значно прозорішим та пришвидшити поставки критично важливих для фронту засобів виконання бойових завдань.