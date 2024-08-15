Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони.

У Міністерстві оборони України затвердили інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння для використання в Збройних силах.

Цей комплекс представляє собою гусеничну платформу, оснащену устаткуванням для подачі води або піни під тиском для гасіння вогню. Оператор може дистанційно керувати роботом з безпечної відстані, регулюючи подачу рідини на джерело загоряння.

Робот-пожежник здатний працювати на відстані до 2 км на відкритій місцевості та до 400 м на пересіченій. Оператор отримує зображення з небезпечної ділянки через відеокамеру, встановлену на платформі.

Спочатку розроблений для цивільних рятувальних служб, цей наземний роботизований комплекс зацікавив військових, оскільки може використовуватися в небезпечних ситуаціях, таких як ліквідація пожежі в зоні з нерозірваними боєприпасами.

На вимогу військових платформа отримала посилену ходову частину, збільшену дальність управління та час автономної роботи.

Робот-пожежник, оснащений гусеничним шасі, здатний долати складний рельєф, пересуватися через палаючі уламки, працювати в екстремальних температурах і створювати «водну стіну» за допомогою водомета.