Міністерство оборони України та Міністерство юстиції затвердили обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військових та безпекових служб.

Про це повідомляє пресслужба МО.

Правила внормовані наказом Міноборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.

Вони визначають обсяг домедичної допомоги, яку надають військовослужбовці та співробітники Сил безпеки і оборони під час:

ведення бойових дій,

виконання бойових та спеціальних завдань,

заходів з національної безпеки та оборони,

підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.

Документ визначає поділ домедичної допомоги на 4 рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги потерпілим. Також у документах є перелік ліків, що застосовуються для допомоги.

Обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити в Україні єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини, вважає керівниця Департаменту охорони здоров’я МОУ Оксана Сухорукова.

Перед цими унормуваннями велась робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій. Документ опрацювали з Генштабом, представниками різних видів і родів військ та інших складників Сил оборони та безпеки.