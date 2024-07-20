Про це повідомляє пресслужба МО.
Правила внормовані наказом Міноборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.
Вони визначають обсяг домедичної допомоги, яку надають військовослужбовці та співробітники Сил безпеки і оборони під час:
- ведення бойових дій,
- виконання бойових та спеціальних завдань,
- заходів з національної безпеки та оборони,
- підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.
Документ визначає поділ домедичної допомоги на 4 рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги потерпілим. Також у документах є перелік ліків, що застосовуються для допомоги.
Обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити в Україні єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини, вважає керівниця Департаменту охорони здоров’я МОУ Оксана Сухорукова.
Перед цими унормуваннями велась робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій. Документ опрацювали з Генштабом, представниками різних видів і родів військ та інших складників Сил оборони та безпеки.