Курси з виживання, уникнення полону, стійкості у полоні та евакуації (SERE) будуть реалізовуватися за трирівневою системою: базовою, середньою та поглибленою. Кожен рівень включає спеціальні завдання та методи підготовки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розроблений стандарт спирається на досвід НАТО, адаптований до умов України, враховуючи її бойовий досвід у протистоянні російській агресії.

“Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід’ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета – забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції”, – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Навчання охоплюватиме декілька ключових напрямків:

виживання у складних середовищах (арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони);

(арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони); уникнення потрапляння в полон ;

; стійкість у полоні ;

; пошуково-рятувальна діяльність ;

; підготовка до евакуації.

Особливу увагу приділятимуть організації пошуково-рятувальних операцій для евакуації особового складу, який опинився в ізоляції. Інструктори SERE, що проводитимуть заняття, проходитимуть регулярну перепідготовку для підтримання високого рівня кваліфікації.

Мета нового стандарту – посилення обороноздатності країни, вдосконалення професійної підготовки військовослужбовців та забезпечення їхньої взаємосумісності зі збройними силами НАТО.