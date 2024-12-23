Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Розроблений стандарт спирається на досвід НАТО, адаптований до умов України, враховуючи її бойовий досвід у протистоянні російській агресії.
“Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід’ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета – забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції”, – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Навчання охоплюватиме декілька ключових напрямків:
- виживання у складних середовищах (арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони);
- уникнення потрапляння в полон;
- стійкість у полоні;
- пошуково-рятувальна діяльність;
- підготовка до евакуації.
Особливу увагу приділятимуть організації пошуково-рятувальних операцій для евакуації особового складу, який опинився в ізоляції. Інструктори SERE, що проводитимуть заняття, проходитимуть регулярну перепідготовку для підтримання високого рівня кваліфікації.
Мета нового стандарту – посилення обороноздатності країни, вдосконалення професійної підготовки військовослужбовців та забезпечення їхньої взаємосумісності зі збройними силами НАТО.