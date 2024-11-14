Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що цей модуль вже отримав кодифікацію та пройшов необхідні випробування для інтеграції в бойові підрозділи.

На турель модуля «Пернач» встановлюється кулемет калібру 7,62 мм, а також блок керування, оснащений акумулятором і камерою для передачі відео.

“Оператор може керувати модулем, залишаючись у безпечному укритті, використовуючи для цього пульт і FPV-окуляри, які отримують зображення з камери модуля”, – повідомляють у Міністерстві оборони.

Цей дистанційний модуль дає можливість вести вогонь із захищеної позиції, що значно підвищує безпеку оператора в бойових умовах і робить “Пернач” важливим нововведенням для підвищення обороноздатності українських сил.

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