Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що дрони цього комплексу швидкісні, можуть наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль, а також уражати живу силу окупантів в окопах та бліндажах.
Для керування FPV-комплексом “Вихор” пілот використовує:
- спеціальний пульт;
- FPV-окуляри;
- обладнання для прийому-передавання сигналу.
Виробники можуть обладнати дрони й додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.
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