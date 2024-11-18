Міністерство оборони України затвердило та допустило до використання в підрозділах Сил оборони новітній FPV-комплекс "Вихор".

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що дрони цього комплексу швидкісні, можуть наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль, а також уражати живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

Для керування FPV-комплексом “Вихор” пілот використовує:

спеціальний пульт;

FPV-окуляри;

обладнання для прийому-передавання сигналу.

Виробники можуть обладнати дрони й додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.