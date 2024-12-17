Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, ініціатива була впроваджена 1 жовтня 2024 року у співпраці з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. На сьогодні система працює на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях і батальйонах.

“Служити в армії має означати не лише обов’язок, а й упевненість у підтримці держави”, – наголосив міністр.

“Патронатні служби” будуть діяти також у військових частинах, шпиталях, територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Одним із пріоритетів є підготовка фахівців для цих служб. У вересні був проведений перший навчальний курс, який планують оновлювати та розширювати, враховуючи досвід роботи.

Міністр також зазначив, що впровадження таких служб сприяє розбудові довіри між суспільством і Збройними силами. Створення патронатних підрозділів є важливим кроком для зміцнення соціальної підтримки військових і їхніх родин.

У Міноборони вважають, що система соціального супроводу стане ключовим елементом зміцнення взаємодії між державою та військовими, що особливо важливо в умовах війни.