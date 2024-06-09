Для того, щоб електронна черга запрацювала ефективно по всій країні, Міністерство оборони України просить залишати свої відгуки.

Про це написала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на сторінці у Facebook.

“18 травня ми запустили електронну чергу в тестовому режимі для територіальних центрів комплектування (ТЦК). Ми впевнені, що це допоможе впорядкувати та організувати роботу ТЦК, полегшивши життя як громадянам, так і співробітникам центрів. Завдяки електронній черзі вам більше не потрібно буде займати місце о 5 ранку чи брати відпустку для оновлення даних”, — зазначила Черногоренко.

Вона нагадала, що Україна є сервісною державою, де можна записатися до електронної черги всюди, де це можливо — до сімейного лікаря, сервісних центрів МВС, ЦНАП. Тож ТЦК, за її словами, не повинні бути винятком. Втім представниця Міноборони зауважила, що впровадження будь-якого цифрового сервісу — це комплексний та складний процес.

“Тому, щоб електронна черга запрацювала ефективно по всій країні, ми просимо вас залишати свої відгуки. Важливо: залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався в черзі онлайн”, — уточнила Черногоренко й наперед подякувала всім користувачам за чесні відгуки.

Вона запевнила, що в Міноборони всі скарги та коментарі будуть розглянуті для підвищення якості сервісу.