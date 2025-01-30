Про це повідомили Міноборони України.
Відтепер процедура відбуватиметься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Зміни запроваджені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до ЄДРВВ».
Основні нововведення:
- статус УБД має бути оформлений протягом п’яти днів від початку дії бойового розпорядження;
- у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання, будуть призначені спеціальні уповноважені особи;
- ці особи зобов’язані вносити дані до ЄДРВВ щодо військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ.
Мета змін – врегулювати виконання законодавчих вимог та прискорити оформлення статусу учасника бойових дій.
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