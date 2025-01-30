Про це повідомили Міноборони України.

Відтепер процедура відбуватиметься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Зміни запроваджені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до ЄДРВВ».

Основні нововведення:

  • статус УБД має бути оформлений протягом п’яти днів від початку дії бойового розпорядження;
  • у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання, будуть призначені спеціальні уповноважені особи;
  • ці особи зобов’язані вносити дані до ЄДРВВ щодо військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ.

Мета змін – врегулювати виконання законодавчих вимог та прискорити оформлення статусу учасника бойових дій.