Міністерство оборони відповідним наказом встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Відповідно до наказу закупівля електроенергії має проводитись на підставі рекомендацій, затверджених Міністерством економіки, та з використанням розробленої тендерної документації.

Нові правила сприятимуть економії при закупівлі електроенергії та стануть зручним механізмом як для підрозділів ЗСУ, так і для постачальників, зазначають у Мінекономіки.

Наказ, зокрема, передбачає:

Відкриті тендери через електронну систему закупівель із дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників.

Учасники тендерів мають надати документи, що підтверджують їхню компетентність та досвід у постачанні електроенергії.

Учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

До участі у тендерах не допускаються компанії з Росії, Білорусі та Ірану.

За тендерною документацією критерії оцінки пропозицій мають ґрунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.

Учасникам тендерів також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% суми закупівлі, що гарантує виконання зобов’язань переможцями тендеру.