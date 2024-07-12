Вартість повернутої ділянки становить понад 6,5 млрд грн за нормативною грошовою оцінкою, повідомляє пресслужба міністерства.
Згідно із повідомленням, служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що місцева влада передала цю землю у користування комерційному підприємству до початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Однак у результаті незаконне рішення органів місцевої влади було скасовано, а земельну ділянку у липні 2024 року повернуто військовій частині та зареєстровано у Державному реєстрі.
“Землі оборони мають служити потребам Збройних сил України, а не комерційним інтересам окремих осіб. Будь-які незаконні дії отримуватимуть належне реагування, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому”, – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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