Міністерство оборони України звільнило Марину Безрукову через невиконання запланованих постачань для фронту, зауваження Генерального штабу щодо неякісного планування закупівель, проблеми з комунікацією та витоки закритої інформації, які стануть предметом розгляду правоохоронних органів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Ситуація загострилася через розбіжності в поглядах із наглядовою радою АОЗ та її головою Юрієм Джигиром.

“При прийнятті Марини Безрукової на роботу в агенцію в січні 2024 року контракт з нею був укладений Міністерством оборони, яке діяло від власного імені як уповноважений орган управління агенцією. Законом встановлено, що зміна контракту відбувається за згодою його сторін. Отже, продовження контракту з Мариною Безруковою вимагало згоди Міноборони. Попри це, 23 січня 2025 року голова наглядової ради Юрій Джигир підписав додаткову угоду без відповідного погодження з Міністерством оборони. Цим він вийшов за межі своїх повноважень, визначених законом та статутом підприємства”, – йдеться в заяві міністерства.

Через конфлікт з наглядовою радою Міністерство оборони відкликало представників держави, Юрія Джигира та Тараса Чмута. Внаслідок цього рада втратила свою правомочність, оскільки залишилося лише два з п’яти членів. Повноваження ради перейшли до міністерства, що дало йому право звільнити Безрукову та призначити нового керівника.

Міністерство оборони також звернулося до правоохоронних органів для проведення розслідування та надання правової оцінки діям колишнього керівництва агенції.