Для організації безоплатного гарячого харчування для учнів початкової школи з січня 2025 року уряд закладав 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що кошти будуть пропорційно розподілені між громадами у формі державної субвенції, направленої на забезпечення збалансованого харчування для учнів початкових класів.

Окрім цього, Президент України ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши не тільки учнів 1–4 класів, а й школярів 5–11(12) класів.

“Це важливо в контексті створення рівних можливостей для всіх дітей. Реалізацію заплановано на 2025–2026 навчальний рік. Це стане важливим кроком в забезпеченні здорового харчування для школярів у всій Україні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року уряд спрямував два мільярди гривень на організацію безоплатного гарячого харчування для початкової школи. Станом на кінець листопада 93% закладів освіти скористалися коштами субвенції та запровадили безоплатне харчування для учнів 1–4 класів.