Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Таке рішення було оголошено після наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, на якій обговорювались можливі шляхи розв’язання цього питання.

У міністерстві навели приклад, що багато українських учнів отримують освіту в державному ліцеї “Міжнародна українська школа” (МУШ), а особові справи для вступу в цей ліцей можна надіслати поштою. Проте для всіх учнів за кордоном потрібно знайти системне рішення.

Під час наради запропоновано дозволити МУШ приймати особові справи учнів у електронному вигляді та розробити відповідні роз’яснення.

Крім того, МУШ має стати освітнім осередком, який об’єднає всю співпрацю з українськими школами за кордоном.