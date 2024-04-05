Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій попереджає громадян про поширення у соцмережах неправдивої інформації, яка приписується віцепрем'єр-міністерці Ірині Верещук.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначаєтья, що недавно з’явилася фейкова інформація, яка представлена від імені віцепрем’єр-міністерки.

За цією неправдивою інформацією, Ірина Верещук, начебто, оголосила про надання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які не виїжджали за кордон протягом усього періоду війни.

“Як це зробили? До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – вийшов фейк”, — пояснили у повідомленні.

Використана фраза віцепрем’єр-міністерки насправді стосувалася іншого контексту і вказувала на одноразову грошову допомогу від держави для мешканців Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення через підрив Каховської ГЕС у 2023 році.