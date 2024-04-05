Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначаєтья, що недавно з’явилася фейкова інформація, яка представлена від імені віцепрем’єр-міністерки.
За цією неправдивою інформацією, Ірина Верещук, начебто, оголосила про надання одноразової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які не виїжджали за кордон протягом усього періоду війни.
“Як це зробили? До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – вийшов фейк”, — пояснили у повідомленні.
Використана фраза віцепрем’єр-міністерки насправді стосувалася іншого контексту і вказувала на одноразову грошову допомогу від держави для мешканців Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення через підрив Каховської ГЕС у 2023 році.
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