З тимчасово окупованої частини Луганщини вдалося евакуювати ще двох цивільних на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як розповіли у міністерстві, нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати із захопленої території її матір та брата. Самотужки вони не могли виїхати із окупованої ворогом території.

Дівчина, яка звернулася з проханням евакуювати родичів, проживає в Харківській області. Своїх рідних вона не бачила вже понад два роки.

За сприяння волонтерських та громадських організацій вдалось вивезти родичів дівчини з ТОТ.

“Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Уряду України території”, — розповіли у міністерстві.