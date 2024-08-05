Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як розповіли у міністерстві, нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати із захопленої території її матір та брата. Самотужки вони не могли виїхати із окупованої ворогом території.
Дівчина, яка звернулася з проханням евакуювати родичів, проживає в Харківській області. Своїх рідних вона не бачила вже понад два роки.
За сприяння волонтерських та громадських організацій вдалось вивезти родичів дівчини з ТОТ.
“Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Уряду України території”, — розповіли у міністерстві.
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