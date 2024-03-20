Міністерство соціальної політики України розробило експерементальний проєкт щодо надання субсидії для оплати оренди житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб або тих, чиє житло пошкоджене або знищене.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону “Єдині новини”.

Ця ініціатива спрямована на полегшення умов проживання людей у складних життєвих обставинах.

Згідно з проєктом постанови уряду, розмір субсидії буде залежати від вартості оренди в регіоні, куди особи переїжджають.

“Розмір субсидії буде залежати від вартості житла в конкретному регіоні і кількості людей, яким це житло потрібно. Якщо це велика родина, то ми будемо рахувати 13,5 кв. м на кожну людину, плюс загальну площу для всієї сім’ї, яку вони використовують. Порахуємо середньоукраїнську вартість оренди житла і помножимо на коефіцієнт, який ми спеціально замовили в міжнародних організацій. Вони провели дослідження, де визначили коефіцієнти вартості залежно від регіону. Так ми виведемо об’єктивну вартість оренди, яка може бути в тому чи іншому регіоні”, — розповіла міністр соціальної політики.

Згідно з проєктом, субсидія буде надаватися лише у випадку, якщо витрати сім’ї на оренду перевищують 30% їхніх доходів. Однак цей показник може змінюватися в залежності від реального рівня доходів.

Оксана Жолнович підкреслила, що вони будуть розраховувати, чи 20% чи 30% сукупного доходу сім’ї мають витрачати на оренду. Якщо ця сума перевищує вказаний показник, то додаткові витрати буде потрібно покрити за свій рахунок.

Також, якщо більше ніж 15% доходу сім’ї споживається на комунальні послуги, то решту суми компенсуватиме держава.

У планах — встановлення соціального стандарту щодо площі житла, яке можна орендувати на кожну особу і на сім’ю, а також визначення середньої ціни за оренду одного квадратного метра житлової площі. Ці дані будуть використовуватися при розрахунку субсидій.