Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону “Єдині новини”.
Ця ініціатива спрямована на полегшення умов проживання людей у складних життєвих обставинах.
Згідно з проєктом постанови уряду, розмір субсидії буде залежати від вартості оренди в регіоні, куди особи переїжджають.
“Розмір субсидії буде залежати від вартості житла в конкретному регіоні і кількості людей, яким це житло потрібно. Якщо це велика родина, то ми будемо рахувати 13,5 кв. м на кожну людину, плюс загальну площу для всієї сім’ї, яку вони використовують.
Порахуємо середньоукраїнську вартість оренди житла і помножимо на коефіцієнт, який ми спеціально замовили в міжнародних організацій. Вони провели дослідження, де визначили коефіцієнти вартості залежно від регіону. Так ми виведемо об’єктивну вартість оренди, яка може бути в тому чи іншому регіоні”, — розповіла міністр соціальної політики.
Згідно з проєктом, субсидія буде надаватися лише у випадку, якщо витрати сім’ї на оренду перевищують 30% їхніх доходів. Однак цей показник може змінюватися в залежності від реального рівня доходів.
Оксана Жолнович підкреслила, що вони будуть розраховувати, чи 20% чи 30% сукупного доходу сім’ї мають витрачати на оренду. Якщо ця сума перевищує вказаний показник, то додаткові витрати буде потрібно покрити за свій рахунок.
Також, якщо більше ніж 15% доходу сім’ї споживається на комунальні послуги, то решту суми компенсуватиме держава.
У планах — встановлення соціального стандарту щодо площі житла, яке можна орендувати на кожну особу і на сім’ю, а також визначення середньої ціни за оренду одного квадратного метра житлової площі. Ці дані будуть використовуватися при розрахунку субсидій.
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