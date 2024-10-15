Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників через застосунок "Дія". Новий процес дозволить мобілізуватися без необхідності йти до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

Федоров пояснив, що рекрутинг через “Дію” надасть військовозобов’язаним можливість потрапити саме до обраного ними підрозділу ударних дронів, яких зараз нараховується близько 200.

“Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче (піти служити — ред.). І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ”, — зазначив Федоров, додавши, що цей процес запрацює “впродовж кількох тижнів”.

Як повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, 15 жовтня уряд затвердив пропозицію Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з електронного рекрутингу, який триватиме два роки.

“Визначено, що учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у ЗСУ, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, СБУ чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті”, — написав Мельничук.

Він також зазначив, що електронний рекрутинг передбачає можливість обрати військову частину та спеціальність, подати заяву на контрактну службу через портал “Дія”, а також використати відповідний мобільний застосунок.