Два роки тому в мобільному застосунку "Дія" з'явилася можливість оформлювати посвідки на постійне та тимчасове проживання для іноземців. За цей час іноземці сформували понад 20 тис. посвідок.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Сьогодні Уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі”, — зазначив він.

Зокрема, в Дії було оформлено:

понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання;

більше 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.

Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія.Підпис та користуватися іншими державними сервісами.

“Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію”, — написав він.

Водночас міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.