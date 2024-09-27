Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Сьогодні Уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі”, — зазначив він.
Зокрема, в Дії було оформлено:
- понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання;
- більше 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.
Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія.Підпис та користуватися іншими державними сервісами.
“Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію”, — написав він.
Водночас міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.
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