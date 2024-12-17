Міністерство цифрової трансформації разом із банками анонсувало запуск нової картки – Дія.Картки, яка дозволить українцям отримувати державні виплати та допомогу через єдиний зручний інструмент.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат”, – зазначив Федоров.

З 16 грудня на Дія.Картці стала доступною перша послуга – “єКнига”. У подальшому на картку планують перевести виплати “єПідтримки”, включаючи ті, що були надані у 2021–2023 роках.

Міністр також анонсував запуск ще однієї соціальної виплати до кінця цього місяця.

Наразі Дія.Картку можна отримати в кількох банках, які першими долучилися до проєкту: ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк та monobank. Очікується також підключення Банку Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4.