Українська влада розробляє нові послуги для громадян, які наразі знаходяться за кордоном.

Про це заявив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, цитує LIGA.net.

Федоров не розкрив деталі, але наголосив, що Мінцифри та МЗС готують “велику кількість” нових послуг.

Він також сказав, що наразі влада працює над вирішенням важливої для України проблеми – як повернути людський капітал до країни.

“Якщо коротко говорити, сьогодні ми маємо такий стан: у нас “Дія”, “Мрія”, “Армія+”, а далі будуть нові продукти, які будуть працювати на нашу з вами місію побудувати найзручнішу цифрову державу”, — резюмував віцепрем’єр.