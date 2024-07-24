Військовозобов'язаним громадянам України, які заброньовані від мобілізації, не треба проходити ВЛК. Цього не потрібно робити до того часу, поки діє бронювання.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

“Згідно з чинним законодавством, заброньованим не потрібно проходити ВЛК”, — сказала Ткач.

За її словами, також військово-лікарську комісію не потрібно проходити, якщо ви лише подаєте документи на бронювання.

“У нас йде перевірка наявності особи в “Оберезі” й перебування у трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як “критично важливе”, — зазначила Ткач.

Заступниця директора департаменту Мінцифри розказала, що електронним бронюванням через портал “Дія”, протягом першого тижня з моменту запуску сервісу, скористалося 50 тисяч осіб.

“За тиждень з моменту запуску ми спостерігаємо швидкий приріст компаній, які охоче користуються новим сервісом. За тиждень бачимо таку статистику — вже 50 тисяч забронювалися через портал “Дія” через електронну процедуру бронювання”, — зауважила Ткач.