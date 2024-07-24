Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.
“Згідно з чинним законодавством, заброньованим не потрібно проходити ВЛК”, — сказала Ткач.
За її словами, також військово-лікарську комісію не потрібно проходити, якщо ви лише подаєте документи на бронювання.
“У нас йде перевірка наявності особи в “Оберезі” й перебування у трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як “критично важливе”, — зазначила Ткач.
Заступниця директора департаменту Мінцифри розказала, що електронним бронюванням через портал “Дія”, протягом першого тижня з моменту запуску сервісу, скористалося 50 тисяч осіб.
“За тиждень з моменту запуску ми спостерігаємо швидкий приріст компаній, які охоче користуються новим сервісом. За тиждень бачимо таку статистику — вже 50 тисяч забронювалися через портал “Дія” через електронну процедуру бронювання”, — зауважила Ткач.
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