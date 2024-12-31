Про це повідомила пресслужба “Дії”.

“Послуга доступна на порталі Дія і створена для зручності роботодавців, щоб швидко та без бюрократичних затримок розв’язувати питання зміни статусу бронювання працівників”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки новій функції роботодавці можуть онлайн подати заяву на анулювання бронювання для одного працівника і передати відстрочку іншому, якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників.

Інформація про статус заявки буде надходити на електронну пошту та в особистий кабінет.

Як скористатися послугою:

Авторизуйтесь на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису юридичної особи. Подайте заяву, вказавши дані працівників, яких потрібно розбронювати. Перевірте та підпишіть заяву електронним підписом. Очікуйте результат протягом доби, сповіщення надійде на вашу електронну пошту та в особистий кабінет.

Послуга доступна для керівників компаній або уповноважених осіб. Зверніть увагу, що анулювання можна подати лише один раз на 30 днів. Якщо компанія втрачає статус критично важливої, бронювання анулюється автоматично.