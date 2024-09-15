За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

44 танки

166 бойових броньованих машин

305 артилерійських систем

6 РСЗВ

5 установок ППО

466 одиниць автотехніки

37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.