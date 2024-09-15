Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
За його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
44 танки
166 бойових броньованих машин
305 артилерійських систем
6 РСЗВ
5 установок ППО
466 одиниць автотехніки
37 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.
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