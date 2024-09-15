Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

44 танки
166 бойових броньованих машин
305 артилерійських систем
6 РСЗВ
5 установок ППО
466 одиниць автотехніки
37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.

  • Зеленський повідомив, скільки ракет, КАБів та ударних БпЛА застосувала Росія за тиждень
  • Українські сили збивають 35% шахедів за допомогою ПЗРК, але необхідно більше систем ППО та ракет, — президент
  • В України на озброєнні більше систем Patriot, ніж повідомлялося, але їх все одно недостатньо, — Зеленський