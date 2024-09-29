Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram-каналі.
За його даними, на цьому тижні українським бійцям вдалося знищити 9390 осіб особового складу армії країни-агресора та 2037 одиниць військової техніки.
Зокрема, серед ліквідованого озброєння є:
- 101 танк,
- 254 бойових броньованих машини,
- 462 артилерійських системи,
- 9 РСЗВ,
- 13 установок ППО,
- 472 одиниці автотехніки,
- 153 одиниці спецтехніки.
Також впродовж тижня українські військові знищили щонайменше 15 ворожих ракет та 558 безпілотників.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 вересня, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ російська армія у війні проти України втратила ще 1170 військових, дев’ять танків, 38 бойових броньованих машини, 62 артсистеми та одну РСЗВ.
- За минулу добу на фронті відбулося 165 боєзіткнень, майже 40 з них – на Покровському напрямку
- Росія втратила за добу 1170 солдатів і десятки одиниць техніки ‒ Генштаб
- Від початку доби ворог щонайменше 66 разів атакував позиції Сил оборони, – Генштаб