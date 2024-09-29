Цього тижня українські військові знищили понад 9 тисяч окупантів та 2 тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram-каналі.

За його даними, на цьому тижні українським бійцям вдалося знищити 9390 осіб особового складу армії країни-агресора та 2037 одиниць військової техніки.

Зокрема, серед ліквідованого озброєння є:

101 танк,

254 бойових броньованих машини,

462 артилерійських системи,

9 РСЗВ,

13 установок ППО,

472 одиниці автотехніки,

153 одиниці спецтехніки.

Також впродовж тижня українські військові знищили щонайменше 15 ворожих ракет та 558 безпілотників.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 вересня, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ російська армія у війні проти України втратила ще 1170 військових, дев’ять танків, 38 бойових броньованих машини, 62 артсистеми та одну РСЗВ.