Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
“У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі”, – зауважили в дописі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
танків ‒ 8768 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
артилерійських систем – 18333 (+63) од,
РСЗВ – 1195 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
спеціальна техніка ‒ 3144 (+19)
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