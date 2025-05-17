17 травня 2025 року в Києві відбулася мирна акція на підтримку ЛГБТК+ спільноти під гаслом «Моя традиція – це любов». Захід, що проходив на Михайлівській площі, мав на меті привернути увагу до проблеми вуличних нападів на представників ЛГБТ.

Учасники акції організували перформанс, щоб висвітлити злочини на ґрунті ненависті, які часто призводять до насильства над ЛГБТ-людьми. Один з активістів, Марко, поділився своїм досвідом, зазначивши, що багато його друзів стали жертвами таких нападів. Він підкреслив, що всі мають право на безпечне життя, адже єдине, що відрізняє їх від інших, – це їхня сексуальна орієнтація.

На акції зібралося близько двадцяти людей, а безпеку забезпечувала поліція. Організатори закликали владу звернути увагу на законопроєкт №5488, зареєстрований у Верховній Раді ще у травні 2021 року, який досі не був розглянутий.

Цей законопроєкт передбачає запровадження поняття «нетерпимості» за різними ознаками, такими як раса, колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, а також місце проживання і мова.

Акція в Києві стала важливим кроком у боротьбі проти дискримінації та насильства, підкреслюючи необхідність законодавчого захисту прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Цей захід не лише привернув увагу до актуальних проблем, але й продемонстрував солідарність та підтримку серед учасників.