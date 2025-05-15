У той же день президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував провести прямі переговори. Проте, Путін не планує приїжджати – делегацію очолить Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах на початку повномасштабного вторгнення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я. Українська сторона поки що не оголосила склад своєї делегації та формат майбутніх зустрічей. Зеленський зазначив, що остаточні рішення будуть ухвалені після переговорів з Ердоганом, а також охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський». 14 травня президент України підкреслив, що спочатку чекає інформацію про склад російської делегації, а потім визначиться з подальшими кроками.

У столиці Катару, Досі, президент США Дональд Трамп висловив готовність відвідати переговори між Росією та Україною в Туреччині 16 травня, якщо це буде доцільно. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.