Росія сприймає мирні переговори, що проходять у Стамбулі, як продовження діалогу, який розпочався між Москвою та Києвом у 2022 році. За словами Володимира Мединського, помічника президента РФ та голови російської делегації, Київ нещодавно зупинив ці переговори, що викликало занепокоєння в Москві. Цю інформацію він озвучив 15 травня під час свого виступу в генеральному консульстві Росії в Туреччині.Мединський акцентував увагу на тому, що Росія вважає нинішні переговори продовженням раніше перерваного мирного процесу. Головною метою цих зустрічей є досягнення стабільного миру шляхом усунення корінних причин конфлікту. Він також зазначив, що російська делегація має всі необхідні повноваження для ведення конструктивного діалогу.

У той же день президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував провести прямі переговори. Проте, Путін не планує приїжджати – делегацію очолить Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах на початку повномасштабного вторгнення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я. Українська сторона поки що не оголосила склад своєї делегації та формат майбутніх зустрічей. Зеленський зазначив, що остаточні рішення будуть ухвалені після переговорів з Ердоганом, а також охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський». 14 травня президент України підкреслив, що спочатку чекає інформацію про склад російської делегації, а потім визначиться з подальшими кроками.

У столиці Катару, Досі, президент США Дональд Трамп висловив готовність відвідати переговори між Росією та Україною в Туреччині 16 травня, якщо це буде доцільно. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.