Вечір 14 травня став важливим моментом у контексті мирних переговорів між Росією та Україною. Лідер Російської Федерації Володимир Путін оголосив, що його помічник Володимир Мединський очолить російську делегацію під час візиту до Туреччини. Це рішення викликало занепокоєння серед європейських дипломатів, які звинуватили Путіна в спробах підриву переговорного процесу, що має на меті завершення війни.

Перед початком неформальних зустрічей з міністрами закордонних справ країн НАТО в Анталії, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що призначення делегації низького рівня свідчить про наміри Путіна “виграти час”. Він сподівається, що президент США усвідомить цю ситуацію і зробить відповідні висновки.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль підкреслив, що Україна готова до переговорів, тоді як Росія, за його словами, прагне продовжити конфлікт. Він зазначив, що єдиний “порожній стілець” на переговорах – це російський.

Європейські лідери підтвердили свою підтримку США в запровадженні санкцій проти Росії у разі продовження агресії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також звернув увагу на низький рівень російської делегації, висловивши обережний оптимізм щодо можливих проривів у переговорах, якщо російська сторона буде готова до співпраці.

Критика низького рівня делегації з боку Великої Британії прозвучала від міністра закордонних справ Девіда Ламмі, який закликав до посилення НАТО. Він наголосив на необхідності подвоїти зусилля в Євро-Атлантиці для підтвердження зобов’язань щодо оборонних витрат.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна охарактеризував рішення Путіна відправити делегацію низького рівня до Туреччини як “ляпас”. У той же час, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Дональд Трамп відкритий до будь-яких механізмів, які можуть призвести до справедливого миру між Росією та Україною.

Останні новини про мирні переговори у Стамбулі 15 травня

10 травня на зустрічі “коаліції охочих” США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке мало розпочатися 12 травня. У заході взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом, який підтримав ініціативу, як зазначив канцлер Мерц.

11 травня Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня після телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня. Російський лідер затвердив склад делегації, яку очолить Володимир Мединський, помічник Путіна, який вже брав участь у переговорах з Україною на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Зеленський 14 травня повідомив, що ухвалить подальші рішення після визначення, хто представлятиме Росію.