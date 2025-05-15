Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на тому, що Україна не є перешкодою для досягнення миру та припинення вогню. Він підкреслив, що країну на переговорах у Туреччині представляють найвищі посадові особи, зокрема президент Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Сибіга зазначив, що Росія демонструє зневагу до міжнародних партнерів і мирного процесу, ігноруючи зусилля, спрямовані на завершення війни, яку вона розв’язала проти України. Міністр підкреслив, що цей тиждень є вирішальним для мирних ініціатив, і світ має посилити тиск на російського агресора, щоб зупинити конфлікт. Росія повинна усвідомити наслідки своєї поведінки, коли вона відверто зневажає мирні пропозиції та зусилля, що тривають.

Андрій Сибіга також повідомив, що склад української делегації на переговорах з Росією буде визначено після прибуття президента Зеленського до Туреччини, що відбулося після 12:00 15 травня. Відомо, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах у Стамбулі.

Російську сторону на переговорах представлятимуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Делегацію РФ очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Хто саме представлятиме Україну – поки що невідомо.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі можуть відбутися 15 травня.

Передумови та контекст мирних перемовин

10 травня під час зустрічі “коаліції охочих” США та європейські країни закликали Росію до 30-денного припинення вогню з 12 травня у війні проти України. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Зеленський. Серед присутніх були лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, інші країни долучилися онлайн.

Перед і після засідання учасники провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який підтримує ініціативу припинення вогню, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Володимир Путін 11 травня заявив про готовність відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі без жодних попередніх умов, однак не згадав про ініціативу 30-денного припинення вогню, яка вже отримала підтримку понад 20 країн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має власну позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було оголошено після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Зеленський заявив, що чекатиме Путіна у Стамбулі на прямих переговорах 15 травня.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив намір запросити Путіна приїхати до Туреччини для переговорів із Україною.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп особисто долучиться до переговорів у Туреччині, якщо в них візьме участь Володимир Путін.