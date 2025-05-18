Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, оголосив про перший пункт мирного плану США щодо України, який складається з 22 пунктів. Цей пункт передбачає всеохопне припинення вогню, що має на меті зупинити насильство та вбивства вже зараз.

Келлог підкреслив, що під час зустрічі в Стамбулі держсекретар Марко Рубіо чітко окреслив позицію США, заявивши, що представлений план є потужним кроком до миру. “Ми розробили всеосяжний план, який стане основою для досягнення миру”, – зазначив він.

16 травня в Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та інші високопосадовці. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у перемовинах у 2022 році, разом із заступниками голів російських Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони.

Ці перемовини проходили за посередництва Туреччини, і за їх результатами сторони досягли кількох важливих домовленостей:

обмін по 1000 полонених з кожної сторони як крок до зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

принципова згода на проведення ще однієї зустрічі.

Проте, Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені внаслідок війни, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Російська делегація також заявила про готовність продовжувати бойові дії протягом тривалого часу.