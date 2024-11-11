Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
Він зауважив, що Україна попередньо виконала більшість критеріїв програми, причому багато з них — достроково.
Однак, як пише Железняк, залишаються невирішеними питання щодо податкового законодавства. Міжнародним партнерам обіцяли підписання законопроєкту ще у вересні, але вже 28 днів він чекає на підпис.
“А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-мий день податковий закон не підписаний…..який самі ж обіцяли партнерам ще у вересні”, — пише нардеп.
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