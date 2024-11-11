Від сьогодні, 11 листопада, в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Він зауважив, що Україна попередньо виконала більшість критеріїв програми, причому багато з них — достроково.

Однак, як пише Железняк, залишаються невирішеними питання щодо податкового законодавства. Міжнародним партнерам обіцяли підписання законопроєкту ще у вересні, але вже 28 днів він чекає на підпис.