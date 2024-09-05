Про це повідомляє Reuters.
Міжнародний валютний фонд стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який направить офіційну місію до Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Місія розпочнеться онлайн 16 вересня, а пізніше делегація відвідає Москву для обговорення економічного розвитку та політики з російськими посадовцями.
Фонд припинив кредитування Росії з 1998 року, а технічну допомогу – з 2022 року. Остання щорічна місія МВФ до Росії відбулася в листопаді 2019 року. Західні країни закликали до виключення Росії з МВФ, але через позицію таких членів, як Китай і Індія, це не стало можливим.
Західні країни також критикували МВФ за надто оптимістичні оцінки стану російської економіки після введення санкцій та наголошували на необхідності юридичного обґрунтування рішень щодо заморожених російських активів.
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