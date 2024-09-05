Міжнародний валютний фонд підтвердив, що його місія відвідає Росію для обговорення економічної ситуації та політики держави.

Про це повідомляє Reuters.

Міжнародний валютний фонд стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який направить офіційну місію до Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Місія розпочнеться онлайн 16 вересня, а пізніше делегація відвідає Москву для обговорення економічного розвитку та політики з російськими посадовцями.

Фонд припинив кредитування Росії з 1998 року, а технічну допомогу – з 2022 року. Остання щорічна місія МВФ до Росії відбулася в листопаді 2019 року. Західні країни закликали до виключення Росії з МВФ, але через позицію таких членів, як Китай і Індія, це не стало можливим.

Західні країни також критикували МВФ за надто оптимістичні оцінки стану російської економіки після введення санкцій та наголошували на необхідності юридичного обґрунтування рішень щодо заморожених російських активів.