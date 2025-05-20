20 травня 2025 року в Києві стартувала місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка має на меті провести восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Очолює місію Гевін Грей, який розпочне обговорення з представниками української влади в рамках цього важливого перегляду програми EFF. У офіційній заяві зазначено, що ці переговори є ключовими для подальшого фінансування.

У разі позитивних результатів перегляду, Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 487 мільйонів доларів США. Проте деталі порядку денного місії поки що не розголошуються, що викликає певний інтерес серед експертів та аналітиків.