Тендер на “Послуги з розміщення інформації (поліпшення інформованості дніпрян) у мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах Facebook та месенджері Telegram", був проведений 27 серпня Департаментом з питань місцевого самоврядування та інформаційної політики Дніпровської міської ради.

Цю інформацію можна знайти на сторінці відповідного конкурсу на сайті публічних закупівель Prozorro.

На торгах змагалися два учасники, а перемогу здобула ФОП Сергєєва Олена Миколаївна, яка і раніше надавала подібні послуги для міськради Дніпра. Вона отримає 2 390 800 грн.

Відповідно до умов контракту, до 31 грудня 2024 року ФОП Сергєєва зобов’язується надати 1840 послуг з розміщення інформації, що сприятиме поліпшенню інформованості дніпрян, включаючи 1600 публікацій у Facebook та 140 у Telegram.

У документації також вказується перелік груп, спільнот та каналів, де має відбуватися піар-діяльність мерії Дніпра.