Ракетний та дроновий удар по Житомирщині 1 червня: пошкодження та наслідки

Як повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram-каналі Житомирської обласної військової адміністрації

У ніч на 1 червня Житомирська область зазнала ракетного та дронового удару, внаслідок якого постраждали приватні житлові будинки, господарські споруди та підприємство. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він зазначив, що російські війська використали ударні безпілотники та ракети для атаки.

“Внаслідок атаки пошкоджено близько десяти об’єктів – приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільне підприємство. Жертв і постраждалих немає. Сили протиповітряної оборони України збили частину російських цілей. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.” – Віталій Бунечко

За інформацією пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки сталася пожежа на одному з підприємств у регіоні, де загорілося 80 квадратних метрів покрівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу протягом 30 хвилин.

Піротехнічні підрозділи провели обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередніми даними, постраждалих не виявлено.

Деталі повітряної атаки на Житомирщину

Повітряну тривогу в Житомирській області оголосили 1 червня о 00:17, і вона тривала майже 11 годин – до 11:15. О 00:29 Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник на півночі Київщини, який рухався у напрямку Житомирщини.

Протягом ночі було зафіксовано кілька дронів, які пролітали над регіоном, а також крилаті ракети, що летіли з території Вінниччини на Житомирщину. О 01:45 жителі Житомира почули гучний вибух.

Протягом ночі та ранку зафіксовано численні безпілотники, які рухалися у напрямку Житомира та області, а також дрони, що летіли з Житомирщини на сусідні регіони.

Інші атаки на Житомирщину

Раніше, 25 травня, збройні сили РФ завдали ракетного удару по Коростишівській громаді Житомирського району. Внаслідок тієї атаки загинули троє дітей, дев’ятеро людей отримали поранення, а багато місцевих жителів залишилися без даху над головою.

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