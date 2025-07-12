Ракетно-дронова атака на Черкащину 12 липня: пошкодження будинків і відключення світла

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В ніч на 12 липня Черкащина стала мішенню для ракетно-дронової атаки, в результаті якої постраждали приватні будинки, а також відбулося аварійне відключення електроенергії. Про це повідомив Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації.
Протягом ночі російські війська обстріляли область, використовуючи дрони “шахед” та ракети. Вибухи були чутні в Черкасах та навколишніх районах.
Ігор Табурець зазначив, що в Черкаському районі вісім приватних будинків зазнали пошкоджень через вибухову хвилю.
“Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.”
Згідно з інформацією посадовця, на території Черкащини вдалося знищити одну російську ракету та знешкодити 20 безпілотників. На щастя, даних про постраждалих наразі немає.
Читайте також:
- У ніч на 5 липня Черкащина відбила атаку російських безпілотників, знешкоджено 13 БпЛА, інфраструктура не постраждала.
- Вночі 12 липня в Чернівецькій області зафіксували запуск ракет і дронів, оголошено повітряну тривогу.
- Масована атака Росії на Україну 3-4 липня з використанням 550 повітряних засобів, знищено 478 дронів та ракет. Київ зазнав удару, ППО активно відбивала атаки.