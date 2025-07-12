Ракетно-дронова атака на Черкащину 12 липня: пошкодження будинків і відключення світла

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 12 липня Черкащина стала мішенню для ракетно-дронової атаки, в результаті якої постраждали приватні будинки, а також відбулося аварійне відключення електроенергії. Про це повідомив Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації.

Протягом ночі російські війська обстріляли область, використовуючи дрони “шахед” та ракети. Вибухи були чутні в Черкасах та навколишніх районах.

Ігор Табурець зазначив, що в Черкаському районі вісім приватних будинків зазнали пошкоджень через вибухову хвилю.

“Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.” – Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА

Згідно з інформацією посадовця, на території Черкащини вдалося знищити одну російську ракету та знешкодити 20 безпілотників. На щастя, даних про постраждалих наразі немає.