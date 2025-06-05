Як повідомив очільник ОВА Синєгубов у своєму Telegram-каналі

В ніч на 5 червня Слобідський район Харкова став мішенню для ракетного обстрілу з боку російських військ. Спочатку було зафіксовано влучання ракети Х-35, а згодом – кілька атак безпілотників типу “Шахед”. Два з цих дронів влучили у житлові будинки, що призвело до виникнення пожеж.

На щастя, серед мешканців не було серйозно поранених, проте 18 осіб, серед яких четверо дітей, зазнали стресу. У результаті обстрілів постраждали фасади багатоповерхових будинків, вибито вікна, а також пошкоджено квартири. Одне з влучань сталося на 17-му поверсі однієї з багатоповерхівок, інше – на другому поверсі сусіднього будинку.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що перед атакою дронів по цивільному об’єкту було завдано удару ракетою Х-35, але наслідки цього влучання виявилися незначними, і поранених не було.

Очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали сім багатоповерхівок, а також згоріли чотири автомобілі. Всі постраждалі отримали легкі травми, серйозних випадків не зафіксовано.

“Кількість постраждалих зросла до 15. Серед них – дівчинка 9 років та хлопчик 7 років. Всі поранені перебувають у легкому стані.” – Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА

У ніч на 5 червня було зафіксовано шість влучань російських безпілотників по Харкову. Раніше, 4 червня, російські війська завдали комбінованого удару по Новобаварському району, використавши дев’ять “Шахедів” та дві ракети Х-35, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Протягом останніх днів Харків неодноразово піддавався атакам з використанням безпілотників та ракет, що призводить до руйнувань житлових будинків, об’єктів інфраструктури та викликає паніку серед населення.

Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.