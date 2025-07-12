Нічна ракетна та дронова атака в Чернівецькій області 12 липня

Про це, як повідомляв Telegram начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка

У ніч на 12 липня в Чернівецькій області було зафіксовано запуск двох ракет та кілька дронів. Ця ситуація спровокувала оголошення повітряної тривоги, про що повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

Повітряна тривога почалася о 2:35. Незабаром стало відомо про загрозу використання ударних безпілотників. О 3:02 над регіоном виявили три ворожі дрони, які перебували поблизу Кіцманя, Чернівців та їх околиць, де діяло протиповітряне оборонне угруповання.

О 3:09 один з ворожих дронів наблизився до Чернівців, а через півгодини – ще один. О 4:27 начальник ОВА повідомив про ракетну загрозу для Чернівецької області, а через 15 хвилин – про ще одну ракету.

О 5:09 було оголошено відбій повітряної тривоги.

На даний момент очікується офіційний коментар від обласної військової адміністрації щодо можливих постраждалих та руйнувань внаслідок нічної атаки.