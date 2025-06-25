Ракетна атака на Дніпро 24 червня: пошкодження будинку органної музики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня Дніпро зазнав масованої ракетної атаки, внаслідок якої серйозних пошкоджень зазнав будинок органної та камерної музики. Вибухова хвиля знищила понад 40 вітражних вікон, про що повідомив директор закладу Антон Чернета.

За словами Чернети, в будівлі постраждали два великі та близько 40 маленьких вітражів. Проте головний музичний інструмент – орган – залишився неушкодженим. Відновлення пошкоджених елементів планується за допомогою благодійників.

“Це все відновиться. Це нас не зупинить. Будинок органної та камерної музики продовжує свою роботу, на вихідних ми завершуємо концертний сезон. Ми тримаємо мистецький фронт. Ми не маємо права здаватися. Все відновимо, відреставруємо і продовжимо. У цій величній будівлі будуть нові проєкти.” – Антон Чернета

Триває збір інформації про наслідки атаки…

Деталі ракетної атаки на Дніпро 24 червня

О 11:01 у Дніпрі пролунали вибухи, коли війська РФ атакували місто ракетами. Відомо про 18 загиблих та майже 300 поранених, серед яких 18 дітей отримали медичну допомогу.

Постраждали не лише житлові будинки, але й 19 шкіл, 10 дитячих садочків, професійно-технічні училища, музична школа та медичні заклади. Також було пошкоджено поїзд № 52 Одеса – Запоріжжя, який прямував до Дніпра.

Автор: Роман Михальчук