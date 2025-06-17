Атака на Одесу 17 червня 2025: пошкодження університету та цивільних об'єктів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Внаслідок нещодавньої атаки на Одесу, корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського зазнав значних пошкоджень. Цю інформацію підтвердили на офіційній сторінці університету.
17 червня 2025 року о 01:28 в Одесі була оголошена повітряна тривога через активність літаків МІГ-31К та загрозу ракетних ударів по всій Україні. Згодом Повітряні сили повідомили про переміщення груп безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку міста.
О 04:45 в Одесі пролунала серія вибухів, а тривога була скасована о 05:19.
Атака призвела до руйнувань цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі та інша інфраструктура. Наразі відомо про 17 травмованих осіб та одну загиблу. Пошуки ще однієї літньої жінки, яка може бути під завалами, тривають.
“Пошкоджено корпус художньо-графічного факультету університету Ушинського, що є значною втратою для освітньої спільноти міста.”
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