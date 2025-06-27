Ракетний обстріл Чугуєва: троє поранених, одна людина у тяжкому стані

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі

27 червня російські війська здійснили ракетний обстріл міста Чугуїв, розташованого в Харківській області. Внаслідок цього нападу щонайменше троє осіб отримали поранення.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що одна з постраждалих осіб знаходиться у тяжкому стані, тоді як двоє інших мають середні травми.

На місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків вибуху.

Вибух стався приблизно о 17:05 у громаді Чугуєва.

“За інформацією, одна людина у тяжкому стані, двоє – у середньому. Працюють профільні служби.” – Олег Синєгубов

Крім того, раніше надходили повідомлення про ракетні удари по інших населених пунктах Харківщини, зокрема по Вільхуватці, де загинув 53-річний чоловік, а також по Ізюму, який зазнав трьох атак безпілотниками “Шахед”.