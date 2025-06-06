Ракетна атака на Львівщину 6 червня: без жертв, пошкодження інфраструктури

Як повідомив начальник ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі

6 червня, у п’ятницю, Львівщина зазнала атаки з боку армії РФ, яка використовувала бойові безпілотники та ракети. Вибухи були чутні навіть у самому Львові, проте, за попередніми даними, жертв та постраждалих не зафіксовано. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

О 00:53 була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару та дій безпілотників. Вибухи знову почали лунати о 04:40, після чого Козицький зазначив, що сили протиповітряної оборони активно працюють для захисту регіону.

“Дякуючи силам ППО жоден ворожий обʼєкт цієї довгої ночі не потрапив на територію львівської громади.” – Андрій Садовий

О 05:01 повітряну тривогу було скасовано для Львівської області. Максим Козицький підтвердив, що атака дійсно відбулася, але, на щастя, без жертв і травмованих.

Внаслідок обстрілу постраждав промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у кількох селах поблизу Львова виникли проблеми з електропостачанням через пошкодження ліній електропередач. На місці події працює аварійна бригада “Львівобленерго”.

Системи життєзабезпечення у Львівській області наразі функціонують у звичайному режимі, що свідчить про стабільну ситуацію в регіоні.