Ракетна атака на Житомирщину 9 липня 2025: пожежі та пошкодження будівель

Про нічну атаку армії РФ на Україну, зокрема про пошкодження в 11 областях, зокрема й Житомирщині, повідомив президент Зеленський у своєму Telegram-каналі

9 липня 2025 року на території Житомирщини внаслідок обстрілів, здійснених армією РФ, виникли дві пожежі. За інформацією ДСНС Житомирщини, вночі регіон зазнав атаки безпілотниками та ракетами.

В результаті цих ворожих дій було пошкоджено виробничі приміщення столярного цеху, а також господарські будівлі і житлові будинки. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що, на щастя, попередньо ніхто не постраждав.

“Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.” – Віталій Бунечко

Пресофіцерка ДСНС Житомирщини Ірина Романюк зазначила, що для гасіння пожеж, які стали наслідком атаки, було залучено 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Повітряну тривогу на Житомирщині оголосили 8 липня о 22:51, і вона тривала 7 годин. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників з Київщини, а о 04:14 – про ракету, що наближалася до Житомира з південно-східного напрямку.

Згідно з інформацією, наданою Повітряними силами ЗСУ, вночі армія РФ здійснила атаку на Україну, використовуючи 728 ударних безпілотників, сім крилатих ракет та шість аеробалістичних ракет. Протиповітряна оборона зуміла знешкодити 706 дронів та сім крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував нічну атаку, зазначивши, що пошкодження зафіксовані в 11 областях, серед яких і Житомирщина.