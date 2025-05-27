Ракетні удари по Сумах 27 травня: пошкодження будівель та інфраструктури

Як повідомили в Сумській ОВА

27 травня, вночі та вранці, місто Суми зазнало ракетних атак з боку російських військових. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено кілька будівель, зокрема промислове підприємство та приватні житлові будинки. На даний момент інформації про постраждалих або загиблих не надходило, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

О 1:30 ночі безпілотник влучив у будівлю промислового підприємства, що призвело до загоряння та пошкодження транспортних засобів. Приблизно о 4:30 в іншій частині міста стався авіаудар, внаслідок якого постраждали щонайменше сім приватних будинків, один з яких був двоповерховим, а також кілька автомобілів.

Згідно з інформацією Сумської обласної військової адміністрації, для атак використовувалися безпілотні літальні апарати та керовані авіабомби (КАБи). У результаті ударів також було пошкоджено газову мережу та дорожнє покриття.

З 9:00 на вулиці Руслана Мовчана розпочав свою роботу мобільний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Представники штабу прийматимуть заяви на обстеження житла та надаватимуть консультації з інших питань. Також працюватимуть представники гуманітарних організацій, які забезпечать необхідними матеріалами. Для звернення до штабу потрібно мати при собі паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документи, що підтверджують право власності на майно.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, всі осередки пожежі вже ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати над відновленням пошкодженої інфраструктури.