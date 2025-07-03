Ракетна атака на Одесу 3 липня: вибухи під час повітряної тривоги

Як повідомляють Повітряні сили України у Telegram
3 липня в Одесі знову пролунав вибух. Це сталося в той момент, коли Повітряні сили України попередили про можливість запуску балістичних ракет з території Криму.
Вибух відбувся приблизно о 17:25 під час оголошеної повітряної тривоги, яка почалася о 17:22. Мешканців Одеси закликали терміново перейти до укриттів для забезпечення своєї безпеки.
Це вже друга ракетна атака на місто за день. Перша сталася близько 12:50, коли ракета влучила в портову інфраструктуру Одеси, внаслідок чого загинуло двоє людей, а ще шестеро отримали поранення.
“Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та закликали жителів Одеси перейти в укриття.”
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