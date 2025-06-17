Трагедія в Києві: крилата ракета влучила в житловий будинок

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві, в Соломʼянському районі, 17 червня вранці сталася жахлива трагедія: крилата ракета влучила в девʼятиповерхівку, де проживала родина Оксани Сюрхи. Вона, її чоловік Сергій та 14-річна донька орендували квартиру на восьмому поверсі. Під час вибуху сімʼя ховалася в закутку, але, коли спробували вийти, зрозуміли, що сходи обвалилися, і рятувальникам довелося діставати їх через вікно.

“Після вибуху, коли ми стояли ще нагорі й дзвонили в усі можливі служби, ми кричали сусідам, щоб організуватися й разом кликати на допомогу,” – Оксана Сюрха

Повітряна тривога в Києві почалася 16 червня о 21:06 і тривала майже девʼять годин. За цей час російські війська запустили 175 дронів і понад 14 крилатих ракет. Оксана, Сергій та їхня донька вперше вирішили спуститися до укриття, розташованого в підземному переході біля будинку.

Оксана згадує, що чули близько 10-12 вибухів, а коли вони закінчилися, вирішили повернутися в квартиру. Проте, коли знову почули звуки вибухів, вони знову спустилися в укриття. На жаль, під час другого вибуху все навколо них змінилося.

“Коли рятувальники сказали, що не дотягується кран до нас, моя дитина зі мною прощалася,” – Оксана Сюрха

Оксана отримала поранення, але це сталося вже після того, як вони вибралися на вулицю. Вона згадує, як дякувала Богу, що вони не залишилися в руїнах.

Сьомий підʼїзд будинку перетворився на купу бетону та арматури. На вулиці відчувався запах пилу та землі. Станом на 10 ранку рятувальники змогли дістати двох людей з-під завалів, які, на щастя, були живі.

На дитячому майданчику сиділи батьки, які чекали новин про свого сина Дмитра, що жив на шостому поверсі. Руслан, друг Дмитра, розповів про його зникнення:

“Це мій друг, він жив на шостому поверсі. Він досі десь там. Більше сказати не можу.” – Руслан

Віка, сусідка, емоційно висловила своє обурення щодо ситуації, що склалася. Вона згадала про свою сусідку, яка втратила все через вибух.

“Скажіть, ну хіба це можна стільки горя наробити? У мене просто немає слів.” – Віка

Діра в будинку була наскрізною, а нутрощі квартир розкидані на вулиці. Андрій та його брат Олексій, які також пережили вибух, розповіли про свої враження:

“Прильот на районі точно був не один – спершу десь одинадцять вибухів, потім ще десять.” – Андрій

Сімʼя Сюрх досі не знає, що сталося з їхнім котом, який залишився в квартирі. Оксана сподівається, що він знайдеться живим, але найголовніше для неї – це те, що її родина вціліла.

“Будь ласка, напишіть, що люди мають обовʼязково ходити в укриття. Не ігнорувати це. Не всім сьогодні пощастило так, як нам.” – Оксана Сюрха

Станом на 14:45 з-під завалів будинку дістали п’ять тіл, а рятувальники продовжують свою роботу, не знаючи, скільки ще часу це займе.